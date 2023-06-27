Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde taziye yemeğinden yiyen 18 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay ilçeye bağlı Ada Kırsal Mahallesi’nde yakınlarının taziye yemeğine katılanlardan bazıları bir süre sonra karın ağrısı ve kusma şikâyetleri ortaya çıktı. Aralarından çocukların da bulunduğu 18 kişi olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zehirleme şüphesiyle hastanede müşahede altına alınan 18 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.