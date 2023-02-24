Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman’ın yanı sıra 4 belediye personeli ve 1 firma sahibinin yargılandığı taziye evi davası, dosya eksiklerinin tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman’ın yanı sıra 4 belediye personeli ve 1 firma sahibinin yargılandığı taziye evi davası, dosya eksiklerinin tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.

Seyrantepe Mahallesi’nde 8 Şubat 2019’da 165 bin lira bedelle ihale edilen ve 17 Mart 2019’da açılışı yapılan 129 metrekarelik taziye evinin, fotoğraflar delil gösterilerek 19 Ocak 2019’da yapılmış olduğu iddiasıyla açılan davanın 7’nci celsesi Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Vefa Salman davaya katılmazken, avukatları ise salondaki yerlerini aldı. "Görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla, "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan ise 3 yıldan 8’er yıla kadar hapsi istenen sanıklardan dönemin Başkan Yardımcısı Hamit Kutlu, belediye personeli Türker Bayram, İlker Hasan Küpeli, Murat Sırmabıyık ve söz konusu ihaleyi alan firma yetkilisi Feridun Çetin ise duruşmada hazır bulundu. Celsede ihale süreciyle ilgili 2 tanığın daha ifadesine başvuruldu.

Mahkeme heyeti, dava dosyasındaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.