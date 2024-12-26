Yozgat’ta ‘Tazelenme Üniversitesi’ öğrencileri, eğlenerek bilgilerini tazeliyorlar.

Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan Tazelenme Üniversitesi’ne katılan 50 yaş üstü öğrencilerin bir bölümü gençliklerinde gerçekleştiremedikleri üniversite hayalini gerçekleştirirken, bir bölümü ise ilerleyen yaşlarında ikinci üniversite heyecanı yaşayıp bilgilerini güncelliyor. Haftada bir ders gören katılımcılar, akademik eğitimin yanı sıra yaşlarına uygun fiziksel aktiviteler de yapıyor. Prof. Dr. Ayşe Yeşim Göçmen’in ders saatinde ısınma ve egzersiz yapan öğrenciler, sonraki aşamada salsa dansının inceliklerini öğrendiler. Müzik eşliğinde dansa uygun adım atmayı ve el kol hareketlerini uygulayan öğrenciler, eğlenceli anlar yaşadı. Müziğin ritmine ayak uydurmaya çalışıp doğru dans hareketleri için birbirini uyaran öğrencilerin ders saatinde keyifli anlar yaşandı.

Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinin Belediye Başkanı Sami Eroğlu da derse katılan öğrencileri ziyaret etti. Başkan Eroğlu, “Derse katıldık. Buradaki uygulamaların olduğu gibi Bahadın’da yapılması konusunda da hocalardan söz aldık. Ocak ayından itibaren aynı kursları ve dersleri Bahadın’da da yapacağız. Biz de belediye olarak bütün imkânlarımızı seferber edeceğiz. 50 yaşın üzerindeki öğrencilerimizin olması Bahadın için renkliliktir, farklılıktır, zenginliktir, bir kazanımdır. Biz bu gözle bakarız. Her türlü girişimi desteklediğimiz gibi kültürel ve sosyal etkinlikleri de destekliyoruz. Bu konuda da öğrencilerimizin yanındayız” şeklinde konuştu.

Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinden Yeter Şahin, “Tazelenme Üniversitesi’ne bu sene başladım. Amacım üniversite havasını koklamak. Sağlık yönünden önce kendime, sonra çevreme yardımcı olmak istiyorum. Yaşadığım olaylara karşı artık mukavemet gösterebiliyorum. Bana o yönden katkısı oldu” dedi.

Tazelenme Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisi Süleyman Ünalmış, genç nesille bir arada olmak için eğitime katıldığını ifade ederek, “Sağlıklı yaşlanma alanında bize temel bilgiler öğretiliyor. Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına dair de eğitimler alıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hocalarımız hiçbir beklenti olmaksızın bize yardımcı oluyor. Hayatımın bu çağında sağlıklı yaşlanmanın ne kadar önemli olduğunu öğrendim” ifadelerini kullandı.

Şahsene Ünalmış Atakul ise, “Üniversiteye gidemediğim için buraya geldim. Bugün dönemimiz bitti. Yeni dönemde de devam edeceğiz. Değişik insanlarla tanışmak, farklılıkları birleştirmek ve bunu hayata katmak önemli. Her yaşta öğrenmek güzel. Salsa dersimiz çok keyifli bir ders. Sanki ileri yaştakilerin yapamayacağı bir şeymiş gibi algılanırken aslında yapabileceğimizi gördük” diyerek derslerin sosyal hayatına katkısından söz etti.