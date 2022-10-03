Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uyulama ve Araştırma Merkezi Tazelenme Üniversitesi Muğla Kampüsü 2022-2023 eğitim öğretim yılı başladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uyulama ve Araştırma Merkezi Tazelenme Üniversitesi Muğla Kampüsü 2022-2023 eğitim öğretim yılı başladı.

6 yıl önce kurulan ve 60 yaş ve üzerini hitap eden Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tazelenme Üniversitesi Muğla Kampüsü bu yıl yeni ve eski öğrencileri ile yeni bire eğitim öğretim yılına başladı. MSKÜ Atatürk kültür Merkezi C salonunda düzenlenen törene Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar da katıldı.

Tazelenme Üniversitesi yeni eğitim öğretim yılı açılışında konuşan MSKÜ Rektörü Turhan Kaçar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin şehrin insanlarına katkı sunmasını değerli bulduğunu belirtti. Rektör Kaçar, ilk dersi vermeye çok arzu etmesine rağmen yeni göreve atanması nedeniyle yoğun programı nedeniyle bu dersi ileri bir tarihe ertelemek zorunda olduğunu, Roma ve Bizans tarihi ile ilgili önümüzdeki süreçte ders vermeyi çok istediğini belirtti.

Açılışta konuşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tazelenme Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Muammer Tuna, aslında bu projenin sonuç odaklı değil, süreç odaklı bir proje olduğunu belirti. Prof. Dr. Tuna, “Yeni dönemde 60’a yakın yeni kaydolan arkadaşımız var. Bizim burada temel prensibimiz eğlenerek öğrenme. Bizim bu projemiz hayatın sonuna kadar devam eden bir proje. Biz yıl boyunca burada çok farklı etkinlikler gerçekleştireceğiz. Burada not yok, karne, yazılı-sözlü yok. Mezun olan arkadaşlarımız hala burada ve bir şekilde projenin içinde yer almaya devam ediyorlar. Bu programın aslında yasal bir zemine oturtulması için çalışmalar da var. Önümüzdeki hafta Bakanlıkta böyle bir toplantı var. Burada yaşlılarımız ile ilgili neler yapabiliriz bunları konuşacağız. İnsanlar belli yaştan sonra günlük yaşamdan geri çekiliyor. Emeklilikten veya 60 yaşında sonra zihinsel aktivitelerimiz azalıyor. Bizim de amacımız bu zihinsel aktiviteleri arttırmak, bunun yanında sosyal aktiviteler ile vücudumuzu sürekli hareket halinde tutmayı hedefliyoruz” dedi.