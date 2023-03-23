Tazelenme Üniversitesi Anadolu Kampüsü öğrencisi, katıldığı müsabakadan madalya ile dönerek Anadolu Üniversitesini gururlandırdı.

Tazelenme Üniversitesi öğrencisi Ayşe Babür, İstanbul’da gerçekleştirilen Masterler Balkan Salon Şampiyonası’ndan rekorla döndü. Eskişehir’de, çocukluğunda öğretmenlerinin teşvikiyle başladığı atletizm kariyerinde 57 yıla yurt içi ve yurt dışındaki yarışmalarda kazandığı 200 madalyayı sığdıran 67 yaşındaki Ayşe Babür, başarılarına bir yenisini daha ekledi. 18-19 Mart tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen Masterlar Balkan Salon Şampiyonası’nda üç adım atlama dalında 6.57 metre ile Balkan rekoru kıran ve yüksek atlama dalında 1.05 metre ile birinci olan Ayşe Babür iki altın madalya kazandı.