Anadolu Üniversitesi Kuşaklararası Dayanışma Kulübü ve Tazelenme Üniversitesi iş birliği ile “Psikolojik İlk Yardımı Eğitimi” Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi Salon Anadolu’da düzenlendi.

Türk Psikologlar Derneği Eskişehir Şubesi Travma Birimi Sorumluları Uzman Psikolog Esra Kirez Çifci ve Uzman Psikolog Özgür Özgey tarafından verilen eğitime Tazelenme Üniversitesi Anadolu Kampüsü Kurucu Koordinatörü Doç. Dr. Emre Birinci’nin yanı sıra çok sayıda öğrenci katılım gösterdi.

“Her çocuk afet sürecini farklı bir açıdan deneyimliyor”

Eğitimde psikolojik ilk yardım ve afet durumlarında stresle baş etme konulu sunumlar gerçekleştiren Uzman Psikolog Esra Kirez Çifci, herkesin psikolojik ilk yardım yapabileceğini fakat dikkat edilmesi gereken hususlar bulunduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Psikolojik ilk yardım yapmak için psikolog, sosyal çalışmacı ya da doktor olmanıza gerek yok. Hepimiz psikolojik ilk yardım yapabiliriz ancak unutmamız gerekiyor ki biz, olayı analiz etmek ve tedavi etmekle yükümlü değiliz. Psikolojik ilk yardımda sadece sorun ve ihtiyaç analizi yapılarak bireylerin kendi ihtiyaçlarını giderebilmesi sağlanmalıdır.”

"Afet durumları çocukların kontrol kayıpları yaşamalarına neden olur"

Zorlu yaşam olaylarında çocuklarla iletişim kurmaya yönelik bir sunum gerçekleştiren Uzman Psikolog Özgür Özgey ise çocukların kırılgan grupların başında geldiğini belirterek “Zorlu yaşam olayları çocukların dünyanın güvenilir bir yer olduğu hislerini sarsar, dengeli ve emniyetli olduğuna dair inançlarına zarar verir. Afet durumları çocukların kontrol kayıpları yaşamalarına neden olur çünkü afet öncesinde var olan rutinlerini ve bir sonraki aşamada neler olacağını bilme yetileriyle birlikte kontrol hissini kaybederler. Bu anlamda çocukların afet durumlarında verdikleri tepkiler yaşlarına, gelişim dönemlerine ve nasıl bir sürece maruz kaldıklarına göre değişim gösteriyor. Maruz kalma süreci farklılaştığı gibi afet deneyimleri de oldukça farklı, bunları göz ardı etmeden çocukla iletişim kurmak gerekiyor” dedi.