“Öğrenmenin yaşı yoktur” sloganıyla yola çıkan Tazelenme Üniversitesi’nin 60 yaş üstü öğrencileri Türk Halk Müziği Konseri verdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda 2020 yılında kurulan "Muğla Tazelenme Üniversitesi" nin Marmaris kampüsü öğrencileri Türk Halk Müziği konseriyle izleyenlerin karşısında çıktı. Armutalan Kültür Merkezi’nde düzenlenen konseri çok sayıda müzikseverin yanı sıra Belediye Meclis Üyesi Cengiz Kaya ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Suzan Zift de izledi. Yaklaşık 1 saat süren konserde koro farklı yörelerden Türk Halk Müziği eserleri seslendirdi.