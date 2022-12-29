Anadolu Üniversitesi Kuşaklararası Dayanışma Kulübü’nün düzenlediği “2. Yaşlılık Zirvesi” etkinliği Öğrenci Merkezi Salon 2009’da gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Kuşaklararası Dayanışma Kulübü’nün düzenlediği “2. Yaşlılık Zirvesi” etkinliği Öğrenci Merkezi Salon 2009’da gerçekleştirildi.

Tazelenme Üniversitesi Anadolu Kampüsü Kurucu Koordinatörü Doç. Dr. Emre Birinci, açılış konuşmasında, aktif yaşlanma ve hayat boyu öğrenme konusunda ülkemizde belki de en etkili projelerden birisinin Tazelenme Üniversitesi olduğunu belirtti. Birinci, şunları söyledi;

“Yaşlıların istihdamı bilginin kuşaklar arası paylaşımı açısından anahtar rol oynar”

"Aktif yaşlanma ise dünya sağlık örgütü tarafından yaşlı bireylerin yaşam kalitelerini arttırmak için yaşam boyu öğrenme katılım ve güvenlik fırsatlarını en yüksek düzeye çıkarma süreci olarak tanımlanmaktadır. İlk kez 1960 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından düzenlenen konferansta dile getirilen yaşam boyu öğrenme bireyi merkeze alan okul dışı öğrenmeye önem veren ve eğitimi belli bir zaman diliminde sınırlandırmayan yaklaşım ile öne çıkmaktadır. Yaşlanan toplumlarda yaşlıların istihdama katılımı ve ekonomiye katkısı, beceri ve deneyim geliştirme, bilginin kuşaklar arası paylaşımı açısından anahtar rol oynamaktadır. 60 yaş üzerinde okuma yazma bilen herkes tazelenme üniversitesine kayıt olabiliyor. Anadolu Kampüsü tazelenme üniversiteleri arasında dersleri gündüz saatlerinde olan, yüz yüze eğitim veren ve her sınıfa ayrı ve dönemlik ders programı uygulayan tek kampüs. Bunu gerçekleştirmemizde üniversite yönetimimizin ve gönüllü öğretim üyelerimizin rolleri çok büyüktür, kendilerine çok teşekkür ediyorum.”

Etkinliğin devamında Prof. Dr. Melih Bulut “Yaşlılığa Genel Bakış”, Uzman Psikoterapist Refika Yazgaç “Toplumda Yaşlılık Farkındalığı & Yarenlik Platformu Paylaşımı” ve Ressam Nuran Erden “Aktif Yaşam ve Ressamlık Serüveni” başlıklı konuşmalarını gerçekleştirdi. Etkinlik Doç. Dr. Emre Birinci’nin katılımlarından dolayı konuşmacılara teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi.

Düzenlenen etkinliğe Sağlıkta İş Birliği Platformu Kurucusu Prof. Dr. Melih Bulut, Tazelenme Üniversitesi Anadolu Kampüsü Kurucu Koordinatörü Doç. Dr. Emre Birinci, Yarenlik Platformu Kurucusu Uzman Psikoterapist Refika Yazgaç, Ressam Nuran Erden ve 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri katıldı.