Antalya Büyükşehir Belediyesi Düden Balık Çarşısı, Antalyalıları, denizden sofraya taze ve ekonomik deniz ürünleriyle buluşturuyor.ANTALYA (İGFA) - Birçok farklı ürün yelpazesi bulunan Düden Balık Çarşısı, 7’den 70’e tüm Antalyalıların damak zevkine hitap ediyor.

Muratpaşa ilçesine bağlı Düden Park’ta yer alan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki EKDAĞ A.Ş Düden Balık Çarşısı, uygun fiyatları, taze ve kaliteli ürünleriyle Antalyalıların uğrak noktası olmayı sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde Antalya Balıkçı Barınağı’nda gerçekleştirilen mezatta, kalite kontrolüne tabi tutularak satın alınan deniz ürünleri, soğuklaması sabit kalacak şekilde Düden Park’a ulaştırılıyor. Güvenli bir ortamda muhafaza edilen taze balıklar hem satışa hazır hale getiriliyor hem de müşterilerin damak zevkine uygun şekilde hazırlanıp servis ediliyor. Taze ve ekonomik ürünlerin bulunduğu Düden Balık Çarşısı Sosyal Tesisi, vatandaşların sosyalleşmesi için de önemli bir fırsat sunuyor.

ÇOK ÇEŞİT UYGUN FİYAT

Günlük 400 ila 600 kişi arasında misafir ağırlayan Düden Balık Çarşısı’nın misafir sayısı hafta sonları 1000’e kadar çıkıyor. Çupradan lüfere, mırmırdan, mezgite kadar birçok balık çeşidi bulunan Düden Balık Çarşısı’nda kalamar, karides, midye, sarımsaklı ekmek ve tatlı gibi çok sayıda farklı ürünler de bulunuyor. Düden Balık Çarşısı’na gelen misafirlerin en çok tercih ettiği ürünse meşhur Balık Çorbası. Her mevsimin en uygun balıklarının satışa çıktığı Balık Çarşısı’nda, balık çeşitliliği kadar cazip fiyatlar da büyük dikkat çekiyor.

HER GÜN 12.00-20.00 SAATLERİ AÇIK

Vatandaşlar balıkları tezgahtan alıp evine götürme imkanı olurken, aynı zamanda tezgahtan seçtikleri ürünü alıp pişirtilebiliyor. Antalyalıların yükselen fiyatlar karşısında, uygun fiyatlarıyla balık yiyebildiği Düden Balık Çarşısı, her gün saat 12:00 ile 22:00 misafirlerini ağırlıyor. Balık Çarşısı’nın ziyaretçileri, dışarıya göre çok daha uygun ve kaliteli ürün yiyebildiklerini dile getiriyor.

MİSAFİR MEMNUNİYETİ ÖN PLANDA

EKDAĞ Düden Balık Çarşısı Salon Şefi Aykut Bükçüoğlu, vatandaşların tesislerden en mutlu şekilde ayrılmaları için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Şef Aykut Bükçüoğlu, “ Her gün mezattan alınan taze balıklarla müşterilerimizi karşılıyoruz. Soğuk zinciri her zaman korumaya çalışıyoruz. Burada vatandaşlara hitap eden çok sayıda balık çeşidimiz var. Vatandaşlarımıza mevsime uygun balıklar sunuyoruz. Bu aralar özellikle mırmır ve mezgit çok revaçta. Burada balıklarımız her zaman en taze halinde. Vatandaşlarımıza en iyi kaliteyi en uygun şekilde sunduğumuz için çok mutluyuz. Onların geri dönüşleri ve tavsiyeleri bizim için çok önemli” dedi.

İlgili Haber Medyaları