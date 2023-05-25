Türkiye’nin tanınmış dönercisi Donas Grup, herhangi bir katkı maddesi bulunmayan yüzde 100 doğal ve taze ürünleriyle misafirlerine sağlıklı bir hizmet sunarak, rakiplerinin önüne geçiyor.

Yaklaşık 25 yıllık tecrübesiyle Türkiye’de farklı noktalarda hizmet veren Donas Grubu, lezzetli ve sağlıklı olmasıyla vatandaşların vazgeçilmezi oldu. Aktif olarak 30 ilde 63 şube ile hizmet veren Donas, faaliyet gösterdiği her şehirde günlük taze ve sağlıklı ürünleri özenle hazırlayıp, rakiplerinin önüne geçiyor. Müşterilerin sağlığını önemsedikleri için hiçbir ürünü ertesi güne bırakmadıklarını, bu yüzden sektörün ileri gelenlerinden olduklarını dile getiren Donas Grubu Bölge Müdürü Sezgin Palta, artan yemekleri de sokak hayvanlarına ulaştırarak, onların da beslenmesine katkı sağladıklarını söyledi.

“Özellikle minik misafirlerimize kesinlikle öneriyoruz”

Ürünlerin sağlıklı ve taze olmasının kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Palta, “Ürünlerimizin içinde kullandığımız marul, domates, salatalık turşusu, mayonez ve sos dahil her şeyi günlük olarak hazırlamaktayız. Gece malzemelerin artma durumunda bu ürünlerin hiçbirini ertesi gün kullanmıyoruz. Etimiz, tavuğumuz, mayonezimiz, yeşillik ve lavaşlarımızın ertesi gün kullanımı hiçbir şekilde söz konusu değildir. Genelde bütün ürünler günlük hazırlanır. Bu tür ürünlerimizi müşterilerimize ve misafirlerimize bu şekilde taze sunmaktayız. Sosun da, mayonezin de içerisinde hiçbir şekilde koruyucu madde kullanmıyoruz. Turşumuz da dahil olmak üzere bütün ürünler taze olarak hazırlanmakta. Tavuk ve ete de doğal baharatlarımız dışında hiçbir şekilde koruyucu girmemektedir. Ürünlerimizi biz de tüketmekteyiz, günlük olarak tatlarına bakıyoruz ve muhakkak ki yiyoruz. Ailemiz, çevremiz ve çoluk çocuk olarak herkes olmak üzere özellikle minik misafirlerimize kesinlikle öneriyoruz. Çünkü içerisinde hiçbir şekilde katkı maddesi bulunmamaktadır. Biz de tükettiğimiz için herkese bunu gönülden tavsiye ediyoruz. Akşam kalan ürünlerimizi ise lavaş, patates, tavuk ve et gibi ürünlerimizi çöpe atmıyoruz. Artan ürünleri hayvan gönüllüleri gibi arkadaşlarımıza veriyoruz. Sağ olsunlar onlar da akşamları geliyorlar, geceleri götürüp gerekli yerlere gönderiyorlar ve onlara da bu şekilde yardımcı oluyoruz” dedi.