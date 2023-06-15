Türkiye’de hasadı en erken yapılan taze inciri ile bilinen Aydın’ın Buharkent ilçesinde üretime yeni ürün ekleme çalışmaları artarak sürüyor. 1994 yılında Bursa Siyahı İnciri ile tanışan ve hasadı diğer yerlerden 15 gün önce yapılan ürünün daha iyi üretilmesi ve pazarlamanın yolları amacıyla konunun uzmanlarının katıldığı çalıştayda değerlendirildi.

İlçede üretimin artması, üreticilerin refah seviyesinin yükseltilmesi ve tarımın kullanılabilecek tüm alanlarda yapılabilmesi amacıyla özellikle son 3 yılda yeni projeler hazırlanmaya ve uygulanmaya devam ediyor. Üreticinin bilerek tarım yapabilmesi ve bilgilenmesi amacıyla Buharkent Belediyesi sponsorluğunda, Buharkent Kaymakamlığı, Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Buharkent Meslek Yüksekokulu ve Buharkent Ziraat Odası işbirliğinde, ADÜ Ziraat Fakültesi ve Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü’nün katılımlarıyla yaş meyve ihracatında 60 milyon doları aşan paya sahip olan Bursa Siyah İnciri ile ilgili çalıştay düzenlendi.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Buharkent Ziraat Odası Başkanı Naim Özdamar, ilçede ilk kez 1994 yılında taze incirin gelişmeye başladığını ve son 12 yılda yapılan yoğun çalışmalar neticesinde üretiminin arttığını, erkenci özelliği ve diğer özellikleri ile de ilçe ekonomisine büyük katkı sağladığını dile getirdi.

ADÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr.İbrahim Gençsoylu, ise konuşmasında ADÜ Ziraat Fakültesinin kuruluşundan bu güne Aydın tarımına çok ciddi katkılar sağladığını, sağlamaya da devam edeceğini ifade ederek çiftçiye destek için her zaman da yanlarında olacaklarını ifade etti.

“İncir, ilimiz için çok önemli”

Aydın İl Tarım Müdürü Ahmet Öktem, konuşmasında: “İncir, ilimiz için önemli bir geçim kaynağı ve değerli bir ihraç ürünü olması sebebiyle stratejik bir ürünümüzdür. İlimiz, 38 bin hektarın üzerinde incir üretim alanı ve 7 milyonu aşan ağaç varlığına sahiptir. Üretim alanımızın yüzde 30’unda organik tarım yapılmaktadır. 2022 yılı verilerine göre 350 bin tonluk incir üretim miktarıyla ülkemiz, dünyada lider durumdadır. İlimiz ise Türkiye taze incir üretiminin yüzde 60’ını, kuru incir üretimimin ise yüzde 80’ini karşılamaktadır. İlimiz incir üretiminin yüzde 9’u Buharkent ilçemizden karşılanmaktadır. İlimizde ağırlıklı olarak Aydın inciri olarak AB coğrafi işaret tescili almış kurutmalık nitelikli sarılop çeşidinin yetiştiriciliği yapılmaktayken, ilçemiz bursa siyahı çeşidinin önemli bir merkezi haline gelmiştir. Taze tüketime uygun olan bu çeşit, sahip olduğumuz iklimsel avantajla Bursa’dan yaklaşık 10-15 gün erkencilik sağlamaktadır. Raf ömrünün uzunluğu sebebiyle ihracata da uygun bir çeşittir. 2022 yılında ilimizden ihracatına izin verilen taze incir miktarı 909 tondur. Son yıllarda Bursa siyahı incirin gelecekteki imajını olumsuz etkileyecek bir uygulama ile karşılaşmaktayız. İncirin erken olgunlaşmasını sağlamak için ethephon isimli bitki gelişimi düzenleyicisi kullanılmaktadır. Bu ilacın kullanımı yasaktır. Söz konusu düzenleyicinin kullanımı, ağacın ömrünü kısaltmakta, incirin kalitesini düşürmekte, raf ömrünü kısaltmakta ve ihracatta sorunlar yaşanmasına sebep olmaktadır. Müdürlüğümüzce hasat öncesi numuneler alınmak suretiyle durum kontrol altında tutulmaya çalışılmaktadır. Üreticilerimizin bu uygulamadan uzak durması gerekmektedir” dedi.

“Biz taze incirde farklıyız”

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol ilçede binden fazla üretici olduğunu ifade ederek, “Buharkent olarak biz taze incir üretiminde binden fazla üreticimiz ve 25 bin tondan fazla taze incir üretimi ile farklı bir ilçeyiz. Aydın’da ilk incir hasadı 15 gün önce bizde yapılır. Ekonomik yönden avantajı ve ilçemize katkısı ile çok önemli bir üründür” dedi.

“Taze incirin geleceği açısından çok önemli bir çalıştay”

Buharkent Kaymakamı Alper Açıkgöz, yaptığı konuşmada, Kaymakamlık, İlçe Tarım Orman Müdürlüğü olarak yaptıkları çalışmaları dile getirdi. Kaymakam Açıkgöz, “Büyük Menderes Nehri’nin suladığı bereketli ovalar üzerinde bulunan ilimiz, uygun ekolojik özellikleri ile ülkemizde tarımsal potansiyeli güçlü şehirlerimizin başında yer almaktadır. İlimizin en doğusunda bulunan Buharkent’imiz, yeryüzü şekli ve iklim şartlarıyla gün geçtikçe ürün çeşitliliğinin de ön plana çıktığı, Tarımsal üretim noktasında dört mevsim üretimin yapılabildiği bir ilçedir. Kaymakamlığımız İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçemizde bugüne kadar uygulanan birçok tarımsal proje, stratejik tarımsal ürünlerin çeşitliliğin artırılmasına yönelik gerek deneme çalışması gerekse de yaygınlaştırma projesi olarak faaliyete geçmiştir. Son yıllarda Balkanlar ve ülkemiz kestane Yetiştiriciliği bölgelerinde yaygın olarak görülen Gal Arısı zararlısına karşı ilçemizde Kestane yetiştiriciliği ve geliştirme projesi yapılmış olup, Gal Arısı zararlısına dayanıklı ‘Ertan’ çeşidi kullanılarak yüzde 50’si devlet destekli 2 bin 370 adet fidan dağıtımı yapılmış; rakım olarak yüksekte olan Ericek, Muratdağı ve Gelenbe mahallelerimizde uygulanmıştır. Diğer stratejik tarımsal ürünümüz bölgemize ürün çeşitliliği açısından değer katmasını beklediğimiz Avokado Yetiştiriciliği Projesi, rakım olarak alçakta olan Ortakçı, Kızıldere ve Merkez mahallelerimizde yapılmış, 2 adet örtü altı ve bir adet açık alanda olmak üzere yüzde 75’i devlet destekli demanstrasyon-deneme bahçeleri oluşturulmuştur. Bugün burada bir araya gelmemizin sebebi yine tarımsal üretimde her geçen gün önemi artan, stratejik ürün çeşitliliğinin içinde belki de en önemlisi olan, özellikle dış ticaretimizde dikkati çeken, ilçemizde üretimini yaygınlaştırmamız gerektiğine inandığımız ‘Bursa Siyahı İnciri’ yaş incir ihracatının yüzde 90’ını karşılamaktadır. Kalın kabuğu onu dış etkenlerden koruduğundan ihracata dayanıklı bir incir çeşidi olmasının yanında sağlığa faydaları oldukça önemlidir. Ülkemiz; incir üretiminde, yakın zamana kadar kurutmalık incir üretimi ve ihracatıyla ön planda olmuştur. Fakat son yıllarda uygun ekonomik şartların gelişmesi; sofralık incirlere verilen önemi ve üretimi artırmıştır. Yurt dışı taleplerinin de bu yönde gelişmesi sofralık incirin uluslararası Pazar piyasasında önemli bir yer edinmesine imkan sağlamıştır. Ülkemiz incir çeşitliliği açısından, Dünyada ilk sırada yer almasına rağmen sofralık incirlere gereken önem verilmemektedir. İlçemizde geçmiş dönemde dikim alanını artırmak amacıyla yüzde 75’i devlet destekli olarak üreticimize bin 400 adet fidan dağıtılmıştır. An itibarıyla yaklaşık 800 dekar alanda yetiştiricilik yapılmakta olup bunun 400 dekarı verim çağındadır. İlçemizde Bursa siyahının yaygın olduğu bölgeye nazaran yaklaşık 15 günlük bir erkencilik görülmekte bu durum da yaklaşık 600 tonluk üretimle pazarda etkin olmamızı sağlamaktadır. İklimimizin getirdiği bu avantajdan tam olarak faydalanabilmek için dikim alanının artırılması, şüphesiz ihraç payımızı da yükseltecektir. Bu sebeple Bursa Siyahı Yetiştiriciliği ve Pazarlaması üzerine düzenlenen çalıştayımızın başta Buharkent’imiz, bölgemiz ve ülkemiz tarımı açısından faydalı olmasını temenni ediyorum” dedi.

"Bursa Siyahı İnciri her yönüyle ele alındı"

Çalıştaya konuşmacı olarak katılanlar incirde bitki besleme ve gübreleme, incir ve ilek muhafazası, incir hastalıkları, incir ekonomisi, incir zararlıları, Bursa Siyahı İncir çeşidi terbiye sisteminde gelişmeler ve Bursa Siyahı İncir yetiştiriciliğinde girişimcilik örneği, Aydın ve Buharkent’te incir yetiştiriciliği, rakamsal değerler, üretim ve ekonomiye katkıları, bölge için önemi, bölgedeki yeni çalışmaları değerlendirdi.

Soruların cevaplanmasının ardından çalıştayın sonunda katılımcılara ve destek verenlere Kaymakam Alper Açıkgöz tarafından plaketle teşekkür edildi. Çalıştay hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Buharkent Ziraat Odası, ADÜ Buharkent MYO ev sahipliğinde, Buharkent Belediyesi, Ege İhracatçı Birlikleri, Aydın Fidan ve Süs Bitkileri üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi sponsorluğunda ADÜ Buharkent MYO Konferans Salonunda düzenlenen çalıştaya Buharkent Kaymakamı Alper Açıkgöz, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ADÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr.İbrahim Gençsoylu, ADÜ Buharkent MYO Müdürü Dr.Öğr.Üyesi Mehmet Kaya, Aydın İl Tarım Müdürü Ahmet Öktem, Müdür Yardımcıları, çevre ilçelerin Tarım Orman Müdürleri, TAGEM Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü yetkilileri, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan, Ziraat Odası Başkanları, kooperatif temsilcileri, akademisyenler, ihracatçı firmalar ve üreticiler katıldı.