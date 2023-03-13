Eskişehir’de taze çekirdek kavuran esnafın dükkanından yayılan koku yoldan geçenlerin dikkatini çekiyor ve satışlarını arttırıyor.

Kuruyemişçi dükkanından yayılan taze çekirdek kokusu vatandaşları cezbediyor. Sokağın başından itibaren hissedilebilen koku esnafın dükkâna müşteri çekmesine yardımcı oluyor. Yoldan geçerken kokuyu duyan vatandaşlar, kuruyemiş dükkânına girerek yayılan kokunun neye ait olduğunu sorup çekirdek almadan geçmiyor. Tuzlu ve tuzsuz şekilde kavrulan taze çekirdeklerin müşterilerden olumlu yorumlar aldığı ifade eden kuruyemişçi esnafı, taze kavrulan çekirdekten yayılan kokunun işlere büyük katkı sağladığını söyledi.

“Makineden yayılan kokunun işlerimize çok katkısı oluyor”

Eskişehir’de kuruyemişçilik yapan Bilal Yapar, uzak mahallerdeki vatandaşların taze çekirdek almak için düzenli olarak dükkânlarına uğradığını belirtti. Çekirdeği kavurdukları makineden yayılan kokunun işlerine büyük katkısı olduğunu dile getiren Yapar, “Çekirdeğimizin uzak mahallelerden müşterisi var. Hem tuzlu hem de tuzsuz olarak kendimiz kavuruyoruz. Yayılan kokuyu duyan vatandaşlar geliyorlar, bazen tadına bakıyorlar ve çekirdeğimizden alıyorlar. Bazı müşterilerimiz çok uzakta oturmalarına rağmen düzenli olarak bizden çekirdek temin ediyorlar. Erenköy, Emek, Çamlıca ve 71 Evler gibi yerlerden çok müşterimiz var. Sokaktan geçenler dükkâna gelip ‘bu koku ne’ diye soruyor ve çekirdeğimize ilgi gösteriyor. Şu anda kilosu 50 TL, taze ve kavrulmuş şekilde satıyoruz. Çekirdeği kavurduğumuz makineden yayılan kokunun işlerimize çok katkısı oluyor. Ürünler bize paketli gelmiyor, çiğ geliyor ve kendimiz kavuruyoruz. Vatandaşlardan olumlu geri dönüşler alıyoruz, çekirdeğimizi beğeniyorlar” dedi.