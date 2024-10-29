Cumhuriyet’in 101. yılı, Bursa’da faaliyet gösteren 26 sivil toplum kuruluşunun paydaşlığında Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen bir etkinlikte coşkuyla kutlandı.BURSA (İGFA)- Sanatçı Mahmut Cemal Sari Koordinatörlüğünde, Akif Oktay’ın sunumu ve Bahadır Sevik’in yönettiği 65 kişilik Cumhuriyet Korosu’nun şarkıları ve 80 dansçının görev aldığı, “Türkiye Benim” dans gösterisiyle seyirciler adeta büyülendi. Etkinlik seyircilerin de büyük bir coşkuyla eşlik ettiği Onuncu Yıl Marşı’yla sona erdi.

Kaynak: igf