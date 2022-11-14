Tayvan’ın başkenti Taipei’de bulunan kültür mirası 64 yıllık Taipei Ulu Camii, restore edilerek yeniden kente kazandırılacak.

Tayvan’ın başkenti Taipei’de bulunan kültür mirası 64 yıllık Taipei Ulu Camii, restore edilerek yeniden kente kazandırılacak.

Tayvan’ın en ünlü mimarlarından birisi olan Yang Cho-Cheng‘in Osmanlı ve diğer Müslüman ülkelerinde bulunan camileri örnek alarak 1958 yılında tasarladığı Taipei Ulu Camii, yapımından 64 yıl sonra yeniden restore ediliyor. Taipei’in en önemli tarihi yapılarından biri olarak gösterilen ve Tayvan hükümeti tarafından kültür mirası olarak tescillenen camiinin restorasyon çalışmalarının finansörlüğünü Taipei Belediyesi yapacak. Dış cephesinin restorasyonu tamamlanan ve yeni bir görünüme kavuşan caminin restorasyonu için yaklaşık 31 milyon Tayvan Doları (931 bin ABD Doları) harcanması planlanıyor.

Taipei Ulu Camii Vakfı Genel Müdürü İsmail Wang, çalışmaların son derece önemli olduğunu kaydederek, caminin dış kısmını oluşturan duvar ve mozaiklerin tamamen yenilendiğini belirtti. Projenin ikinci ayağı olan iç mekan düzenlemesinin kısa süre sonra yeniden başlayacağını ve 2023 yılında projenin tamamlanacağını aktaran Wang, Taipei Ulu Camii’nin Türkler başta olmak üzere çok sayıda Müslüman tarafından sürekli olarak kullanıldığını ve hem Tayvan hem de Taipei şehri için büyük bir kültürel simge olduğunun altını çizdi.

Öte yandan, restorasyon çalışmalarının başlaması 2018 yılında onaylanmasına rağmen salgın nedeniyle çalışmalar aksamış, 2022 yılının başlarında çalışmalara yeniden hız kazandırılmıştı. Taipei Belediye Başkanı Ko Wen-Je geçtiğimiz hafta katıldığı bir etkinlikte camiinin önemine değinmiş ve restorasyon işlemlerini bizzat yakından takip ettiğini söylemişti.