Tayvan’da açılan Tayvan Hakka Çay Kültür Müzesi’nde, Türk çayı ve kültürü tanıtılırken Tayvan lideri Tsai Ing-wen ve Taoyuan Belediye Başkanı Ceng Wen-tsan’a Türk çayı ve tatlıları ikram edildi.

Tayvan’da açılan Tayvan Hakka Çay Kültür Müzesi’nde, Türk çayı ve kültürü tanıtılırken Tayvan lideri Tsai Ing-wen ve Taoyuan Belediye Başkanı Ceng Wen-tsan’a Türk çayı ve tatlıları ikram edildi.

Tayvan’ın Taoyuan kentinde bulunan ve 635 milyon Tayvan Doları (380 milyon TL) harcanarak inşa edilen Tayvan Hakka Çay Kültür Müzesi’nin bugün basın tanıtımı gerçekleştirildi. Bahçesiyle 3.5 hektar alana yayılan ve İngiltere, Hindistan, Almanya, Japonya ve Tayvan’a ait çay evlerinin yer aldığı müzede Türkiye’ye ait çay evi tanıtıldı. Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Taoyuan Belediye başkanı Ceng Wen-tsan ve diğer konukların katılımıyla gerçekleştirilen tanıtımda konuklara Rize’den getirilen özel Türk çayı ve tatlıları ikram edildi. Semaverde hazırlanan çayı kristal ince belli bardakta içen Tayvan Lideri, kendine has bir tadı olduğunu belirterek açılan müze sayesinde çok sayıda yerli ve yabancı turistin hem Türk hem de Tayvan çay kültürünü yakından tanıyacağını ifade etti. Tanıtım sırasında halk arasında ‘kıtlama’ diye tabir edilen şekilde çay içen Tsai hayatında ilk kez denediğini ve oldukça beğendiğini belirtti. Türk tatlılarını da oldukça sevdiğini aktaran Tsai, “Türkler tatlıyı çok seviyorlar bunu biliyorum” ifadelerini kullandı.

Taoyuan Belediye Başkanı Ceng Wen-tsan ise müze için tüm detayları düşündüklerini ve buraya gelecek misafirlerin çok iyi zaman geçireceklerine inandığını söyledi.

Nazar boncukları ve diğer tüm eşyaların özel olarak Türkiye’den getirilen çay evinde ziyaretçilerin Türkiye’deymiş gibi hissetmemesi amaçlanıyor.

Resmi açılışı 10 Aralık’ta yapılacak olan müze Pazartesi hariç haftanın 6 günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Müzeye giriş ücreti 160 Tayvan doları (95 lira) olacak.