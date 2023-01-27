Tayvan’ın Yunlin kentinde hayatını kaybeden bir kişinin organları 20 kişiye bağışlandı. Ameliyatı 100 kişilik bir sağlık ekibi gerçekleştirdi.

Tayvan’ın Yunlin kentinde hayatını kaybeden bir kişinin organları 20 kişiye bağışlandı. Ameliyatı 100 kişilik bir sağlık ekibi gerçekleştirdi.

Tayvan’ın Yunlin şehrinde yaşayan soyadı Lin olan orta yaşlı bir kişi acilen kaldırdığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk müdahalede beyin sapı kanaması geçirdiği belirtilen hasta ambulansta hayatını kaybetti. Ulusal Tayvan Üniversitesi Yunlin Hastanesi tarafından yapılan açıklamada hastanın kurtulmasının neredeyse imkansız olduğu ve ailesinin aldığı kararla organlarının bağışlandığını duyurdu.

Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organlarını hastalara en kısa sürede ulaştırılması için 100 kişilik bir sağlık ekibi acil olarak toplandı. 20 saatten fazla süren ameliyatın sonunda hayatını kaybeden hastanın kalbi, karaciğeri, böbrekleri, korneası ve deri dokusu alınarak organ bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere Tayvan’ın çeşitli hastanelerine gönderildi. Lin’in organları 20 kişiye bağışlandı.

Taichung Gaziler Genel Hastanesi Organ Bağışından Sorumlu Direktörü Feng Yajun uygun alıcılarla koordinasyon ve iletişim kurma sürecinin çok hızlı şekilde tamamlandığını belirterek hayatını kaybeden Lin soyadlı hastanın daha fazla insana daha iyi bir hayat yaşam şansı vermesini cesurca bir davranış olarak vasıflandırıldı.

Lin’in ailesi ise büyük üzüntü yaşadıklarını ancak taraftan ihtiyacı olan hastalara yardım etmekten mutluluk de duyduklarını belirtti.