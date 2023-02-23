Tayvan lideri Tsai Ing-wen’in "Tayvan olarak Türkiye’nin zor günlerinde yanındayız" notuyla paylaştığı Türk bayraklı orkide fotoğrafı binlerce beğeni aldı.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen’in "Tayvan olarak Türkiye’nin zor günlerinde yanındayız" notuyla paylaştığı Türk bayraklı orkide fotoğrafı binlerce beğeni aldı.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Tayvan lideri Tsai Ing-wen’ın sosyal medya hesabından Türkiye’ye destek mesajı yayınladı. Hesabından Tayvan Orkide Yetiştiricileri Derneği (TOGA) tarafından yaprakları Türk bayrağı renkleriyle tasarlanan nano teknoloji orkide çiçeğinin fotoğrafını paylaşan Tsai, "Şubat ayının başında Türkiye ve Suriye’de yaşanan büyük deprem için çok üzgünüz. Özel olarak üretilen Türk bayraklı orkide ile Türk halkının yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Hatay’da yaşanan 6.4’lük depremi de üzüntüyle karşıladık. Tayvan halkı olarak Türkiye’ye yardımlarımız sürüyor, deprem bölgesini hep beraber yeniden inşaa edeceğiz" ifadelerini kullandı.