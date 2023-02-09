Tayvan lideri Tsai Ing-wen ve yardımcısı Kahramanmaraş ve çevresindeki illeri vuran deprem felaketinin ardından birer aylık maaşlarını deprem bölgesine bağışladıklarını açıkladı.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen ve yardımcısı Kahramanmaraş ve çevresindeki illeri vuran deprem felaketinin ardından birer aylık maaşlarını deprem bölgesine bağışladıklarını açıkladı.

Tayvan tarafından yapılan açıklamada, Tayvan lideri Tsai Ing-wen ve Yardımcısı Lai Ching-te’nin Türkiye’de yaşanan yıkıcı depremlerin ardından yaraları sarmaya yardımcı olmak için birer aylık maaşlarını depremzedelere bağışlayacakları duyuruldu. Açıklamada, Tayvan halkına hükümet tarafından açılan hesaplar aracılığı ile Türkiye’ye yardım gönderme çağrısı yapıldı.

Tayvan lideri Tayvanlı kurtarma ekibiyle konuştu

Türkiye’ye toplam 130 kişilik bir ekip gönderen Tayvan’ın lideri Tsai Yin-wen deprem bölgesinde çalışmalar yürüten Tayvan ekibi ile görüntülü görüşme yaptı. Tsai, Türkiye’nin 21 Eylül 1999 senesinde Tayvan’da yaşanan 7.2 büyüklüğündeki Nantou depremine kurtarma ekibi gönderen ilk ülke olduğunu ve Tayvan halkının bu iyiliği asla unutmadığını vurguladı.

Bağışlara belediye başkanları da katıldı

Tayvan hükümetinin başlattığı yardım kampanyasına tüm Tayvan halkı destek verirken belediye Tayvan’ın 5 şehrinde görev yapan belediye başkanları da birer aylık maaşlarını afet bölgesine bağışladı.

Tayvan hükümetinin açtığı yardım hesabına bir günde toplam 10 milyon NT (6 milyon TL) bağış yapıldığı öğrenildi. Başkent Taipei’de bulunan Türk Ticaret Ofisi de eşya bağışı için özel bir kampanya başlattı. Bu kampanyaya destek vermek isteyen Tayvanlılar 9-15 Şubat günleri arasında yeni kıyafetleri ve ihtiyaç listesinde belirtilen malzemeleri bağışlayabilecekler.