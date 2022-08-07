Tayvan Savunma Bakanlığı, Tayvan Boğazı ve çevresinde 66 Çin savaş uçağı ve gemisinin tespit edildiğini bildirdi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, Tayvan Boğazı ve çevresinde 66 Çin savaş uçağı ve gemisinin tespit edildiğini bildirdi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan’ı ziyaretiyle başlayan kriz sürüyor. Çin ordusunun Pelosi’nin ziyaretinin ardından Tayvan çevresinde başlattığı askeri tatbikat 4. gününde devam ederken, Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin’e ait 66 savaş uçağı ve gemisinin tespit edildiği bildirilirken, Çin hava ve deniz araçlarının elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve füze sistemleriyle izlendiği belirtildi.

Çin’in tepki çeken tatbikatı

Çin, Pelosi’nin ziyaretinin ardından 4 Ağustos’ta başlattığı geniş kapsamlı deniz ve hava tatbikatı kapsamında Tayvan sularına balistik füzeler fırlatmıştı. Pazar gününe kadar süreceği belirtilen tatbikatlarda, uzun menzilli top atışları ve konvansiyonel füze atışları yapılacağı ifade edilmişti. Tayvan, Çin’in tatbikatının egemenliğini ihlal ettiğini ve “abluka” anlamına geldiğini belirtiyor. ABD ve Tayvan, Çin’i Tayvan Boğazı’ndaki statükoyu değiştirmeye çalışmakla suçluyor.