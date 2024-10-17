Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi İşletme Müdürü Yusuf Dinçsoy, Süveyş Kanalı’na, Orta Doğu, Akdeniz ve Kuzey Afrika pazarlarına yakın konumda olan Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi’nin 4.6 milyon metrekarelik alanıyla da Türkiye’nin en büyük serbest bölgelerinden biri olduğunu söyledi.

Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi (TAYSEB) ev sahipliğinde Adana Sanayi Odası’nın katkılarıyla Oda ve Sanayi Kampüsü tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda sanayicilere sanayi ve sicil işlemleri, yalın üretim, dijitalleşme, yeşil dönüşüm, enerji verimliliği, mesleki belgelendirme ve dış ticaret konularında sunulan destekler hakkında bilgi verildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan TAYSEB İşletme Müdürü Yusuf Dinçsoy, Toros Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi’nin sahip olduğu 4.6 milyon metrekarelik alanıyla Türkiye’nin en büyük serbest bölgelerinden biri olduğunu belirtti. Dinçsoy, “TAYSEB olarak, tüm altyapı hizmetlerini kullanıcıların parsellerine kadar ücretsiz sunuyoruz. Süveyş Kanalı’na, Orta Doğu, Akdeniz ve Kuzey Afrika pazarlarına yakın konumdayız. Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi, 5 kilometrelik sahil şeridiyle Türkiye’nin en büyük serbest bölgelerinden biri konumunda. İskenderun Körfezi’nde, Adana ve Hatay illerinin birleşiminde yer alması ve küresel ölçekte önemli pazarlara yakınlığı, bölgemizi yatırımcılar için cazip hale getiriyor” dedi.

Adana Sanayi Odası Genel Sekreteri Veli Oğuz ise, sanayicilere sunulan hizmetler hakkında bilgi verdi. Oğuz, “Adana Sanayi Odası olarak sanayicilerimize belgelendirme hizmetlerinin yanı sıra, yeni nesil eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Yalın üretim, enerji verimliliği, karbon ayak izi hesaplama, atık yönetimi ve dijital dönüşüm gibi konularda sanayicilerimize destek sağlıyoruz. Ayrıca mesleki belgelendirme ve dış ticaret danışmanlığı gibi geniş kapsamlı hizmetler sunmaktayız. Yeşil ve dijital dönüşüm sürecine hazırlıklı olmak ve bu süreci başarıyla tamamlamak adına tüm sanayicilerimizi Adana Sanayi Kampüsü’ne davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. Oğuz, Adana Sanayi Odası’nın her zaman sanayicilere destek olmaya devam edeceğini ve iş birliğinin süreceğini belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından Adana Sanayi Odası ve Adana Sanayi Kampüsü’nün yürüttüğü sanayi ve sicil işlemleri, Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika), Sürdürülebilirlik Merkezi, Enerji Verimliliği Danışmanlık Merkezi, Mesleki Gelişim ve Belgelendirme Merkezi, Proje Geliştirme ve Dış Ticaret Merkezi’nin faaliyetleri detaylı sunumlarla anlatıldı. Toplantı soru-cevap bölümünün akabinde sona erdi.