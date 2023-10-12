Bursa’da seyir halindeki motosiklet, karşı şeritten hatalı dönüş yapan otomobilin çarpmasıyla savruldu. Kaza anı kameraya yansırken, Taylandlı kadın başına aldığı darbeyle yaralandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cem E., Taylandlı arkadaşı Missphetcharee Chaule ile cadde üzerinde seyir halindeyken, karşı şeritten gelen otomobil hatalı dönüş yaparak kendilerine çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan Taylandlı turist kanlar içinde yerde kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Başına darbe alan Chaule, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayı sıyrıklarla atlatan Cem E. ise kontrol amaçlı ambulansta tedavi edildi.

Trafik ekipleri kontrollü şekilde trafiği sağlarken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.