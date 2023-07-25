Tayland’da geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan genel seçimler sonrası patlak veren başbakanlık krizi devam ederken, Tayland Parlamentosu’nda yapılması planlanan başbakanlık seçimi belirsiz bir tarihe ertelendi.

Güney Asya ülkesi Tayland’da 14 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerden zaferle ayrılan muhalif İleri Hareket Partisi’nin (MFP) lideri Pita Limjaroenrat’un parlamento seçimlerinde senato üyelerinden yeterli oyu alamaması ve daha sonra Tayland Anayasa Mahkemesi tarafından milletvekilliğinin düşürülmesi ile başlayan siyasi kriz derinleşti.

Ülkede yeni başbakanın kim olacağı tartışmaları sürerken, Tayland Ulusal Meclis Başkanı Wan Muhamad Nor Matha, 28 Temmuz’da Tayland Parlamentosu’nda yapılması planlanan başbakanlık seçiminin belirsiz bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Limjaroenrat’nın milletvekilliğinin düşürülmesi sonucu yeni başbakan adayı arayışına giren muhalif koalisyon cephesinin, başbakanlık için Tayland’da emlak kralı olarak bilinen Srettha Thavisin, 2006’da gerçekleşen askeri darbeyle devrilen eski Başbakan Thaksin Shinawatra’nın kızı Paetongtarn Shinawatra ve Thaksin Shinawatra’nın parti stratejisti Chaikasem Nitsiri isimleri üzerinde yoğunlaştığı ifade edildi.

Protestolar sürüyor

Parlamentoda yeni başbakanın kim olacağı ile ilgili tartışmalar sürerken, Tayland sokaklarında ve sosyal medyada protestolar sürüyor. Başkent Bangkok’ta bulunan Demokrasi Anıtı çevresinde ve bazı üniversitelerde geçtiğimiz hafta sonu boyunca devam eden protestolarda, halkın çoğunluğunun oyunu alan Limjaroenrat’ın başbakan olmamasına tepki gösterildi.

Sosyal medyada ise Anayasa Mahkemesi’nin kararına tepkiler büyüyor. Taylandlılar, “Respect my vote” (Oyuma saygı duy) etiketiyle başlattıkları kampanyada, halkın çoğunluğunun oyunu alan Limjaroenrat’ın başbakanlık görevine getirilmesini talep etti.