Tayland donanmasına ait HTMS Sutkhothai isimli askeri geminin dün akşam saatlerinde Tayland Körfezi’nde batması sonucu kaybolan 31 askeri arama kurtarma çalışmaları denizden, havadan ve karadan yürütülen operasyonla devam ediyor.

Tayland donanmasına ait HTMS Sutkhothai isimli askeri geminin dün akşam saatlerinde Tayland Körfezi’nde batması sonucu kaybolan 31 askeri arama kurtarma çalışmaları denizden, havadan ve karadan yürütülen operasyonla devam ediyor.

Tayland Körfezi’nde etkili olan şiddetli fırtınaya dayanamayan Tayland donanmasına ait HTMS Sutkhothai isimli askeri gemi dün akşam saatlerinde batmış, 106 mürettebattan 31’i kaybolmuştu. Tayland Hava Kuvvetleri ve Tayland Deniz Kuvvetleri’nin ortak yürüttüğü arama-kurtarma operasyonunda 24 saat geçmesine rağmen henüz kurtarılan bir asker olup olmadığına dair bilgi verilmezken, akşam saatlerinde bir kurtarma botuyla karaya getirilip daha sonra hastaneye sevk edilen bir asker görüntülendi.

Batan gemiden kurtarılan yaralı askerlerin tedavilerine Sukhothai Deniz Kuvvetleri Üssü ve bölgedeki hastanelerde devam edilirken, ağır yaralı askerler Tayland donanmasına ait askeri uçakla Chonburi eyaletine sevk edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı askerleri ziyaret etti

Sukhothai Deniz Üssü’nü ziyaret eden Tayland Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Choengchai, kazada kurtarılan 75 askerden yara almadan kurtarılan 54 askere moral konuşması yaptı. Sonrasında askerleri bağlı bulundukları üslere göndermek üzere yolcu eden Choengchai, ağır yaralı askerlerin durumları hakkında bilgi alarak, açıklamada bulundu. Tayland ordusunun tüm seferberliğiyle kurtarma çalışmalarını yürüttüğünü belirten Amiral Choengchai, kazada henüz can kaybı yaşanmamasının verdiği moralle önümüzdeki 24 saatte tüm kayıp askerleri kurtarmayı amaçladıklarını belirtti.

Tayland Hava Kuvvetleri’nden arama-kurtarma operasyonuna destek

Tayland donanması adına kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Pokkrong Monthatfalin, arama-kurtarma çalışmalarının 33 kilometrelik bir alanda daraltıldığını ve operasyonun Tayland Hava Kuvvetleri ile ortak olarak denizden, karadan ve havadan organize olarak yürütüldüğünü belirtti. Bu zamana kadar kurtarılan askerlerin sayısına ilişkin bilgi vermeyen Monthatfalin, hafif yaralı olan askerlerin tedavilerine askeri hastanede devam edildiğini ve durumu ağır yaralı askerlerin çevre hastanelere sevk edildiğini aktardı.