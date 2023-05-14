Tayland’da halk, genel seçimler için sandık başına gidiyor.

Tayland’da bugün ülke genelinde genel seçimler yapılıyor. Oy kullanma işlemleri saat 08.00- 17.00 saatleri arasında yapılacak. Tayland’da 52 milyon seçmenin sandığa gitmesi bekleniyor. Seçimler sonucunda yeni Tayland Başbakanı ve ülkede önümüzdeki dört yıl için 500 sandalyeli yeni Temsilciler Meclisi üyeleri belli olacak.

Seçim Komisyonu Başkanı Ittiporn Boonpracong yaptığı açıklamada, bu yılki seçimlere yaklaşık 52 milyon kayıtlı vatandaşın katılım göstermesini beklediklerini ve

sabah saatlerinden itibaren ülke genelindeki sandıklarda katılımın yoğun olduğunu belirtti.

Tayland’da gayriresmi seçim sonuçlarının 22.00 itibarıyla açıklanması bekleniyor.

Muhalif Paetongtarn Shinawatr anketlerde ilk sırada

Askeri darbe ile 2014 yılında iktidara gelen ve o zamandan beri başbakanlık görevini yürüten 68 yaşındaki General Prayut Chan-o-cha, seçimlere yeni üyesi olduğu Birleşik Tayland Halk Partisi ile giriyor. Başbakan Prayut’un seçimlerdeki en büyük rakibi olan eski Tayland Başbakanı Thaksin Shinawatra’nın kızı muhalif Pheu Thai Partisi lideri 36 yaşındaki Paetongtarn Shinawatr ise, ülkede yapılan anket araştırmalarında ilk sırada yer alıyor.

Başbakan Prayut’un mevcut hükümet kabinesinden çalışma arkadaşı Tayland Sağlık Bakanı Anutin Charnvirakul da seçimlere başka parti ile katılıyor.