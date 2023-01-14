Tayland’da geleneksel olarak 14 Ocak tarihinde düzenlenen Çocuk Bayramı, ülkede düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Tayland’da geleneksel olarak 14 Ocak tarihinde düzenlenen Çocuk Bayramı, ülkede düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Tayland’da "Çocuk Bayramı" kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Ülkede dün okullarda yapılan kutlamaların yanı sıra bugün çeşitli parklar, alışveriş merkezleri ve belediyelerin düzenlediği etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlendi. Başkent Bangkok’ta yer alan bir hayvanat bahçesinde yapılan kutlamalarda binlerce çocuk yunusların gösterisi eşliğinde konser izledi. Taylandlı ünlü pop grubu Paper Planes’in şarkılarına eşlik eden çocuklar, bir yandan da havuzun içinde devam eden yunus gösterisini izleme fırsatı buldu.

Başbakan Prayut Chan-o-cha dün başkent Bangkok’ta çeşitli okullara yaptığı ziyarette öğrencilerle bir araya gelirken, bugün ise Tayland Eğitim Bakanlığında genç ziyaretçileri ağırladı.

Öte yandan bir grup öğrenci Tayland Başbakanlık Ofisini ziyaret ederek başbakan koltuğuna oturma fırsatı buldu. Salgın sürecinden bu yana yaklaşık üç yıldır ziyaretçilere kapalı olan Başbakanlık Ofisinin ilk misafirleri gençler oldu.