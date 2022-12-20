Tayland donanmasına ait batan savaş gemisindeki kayıp mürettebattan 2 denizci daha kurtarılırken, 5 denizcinin cansız bedenine ulaşıldı.

Tayland donanmasına ait batan savaş gemisindeki kayıp mürettebattan 2 denizci daha kurtarılırken, 5 denizcinin cansız bedenine ulaşıldı.

Tayland donanmasına ait HTMS Sukhothai isimli 106 mürettebatlı savaş gemisinin Tayland Körfezi’nde batması sonucu kaybolan denizcileri arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kurtarma operasyonunda 48 saate yaklaşılırken, kayıp 31 denizciden 2’sinin daha kurtarıldığı, 5 denizcinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Tayland Kraliyet Donanması Komutanı Choengchai Chomchoengpaet gazetecilere yaptığı açıklamada, kayıp denizcileri arama çalışmalarının denizden, havadan ve karadan yürütülen ortak operasyonla devam ettiğini söyledi. Geminin batmasına yol açan teknik arızaya ilişkin inceleme başlatıldığını kaydeden Chomchoengpaet, hizmet süresi 40 yıl olan geminin 36 yıllık olduğunu ve bakımlarının düzenli olarak yapıldığını belirtti.

Eğitim için Sattahip Deniz Üssü’nden hareket eden HTMS Sukhothai savaş gemisi Pazar günü Tayland Körfezi’ndeki şiddetli fırtınaya yakalanmış ve yerel saatle 19.00 sıralarında acil durum raporu vermişti. Geminin saat 23.00 sıralarında tamamen battığı öğrenilirken, askeri kurtarma botları ve çevredeki tankerler 75 denizciyi kurtarmıştı. Kayıp olan 31 denizci için ise geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.