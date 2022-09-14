Tayland’ın başkenti Bangkok’taki The Royal Thai Army College askeri okuluna düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Tayland’ın başkenti Bangkok’taki The Royal Thai Army College askeri okuluna düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bulunan The Royal Thai Army College’de yerel saatle 08.55 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi. Silah seslerinin duyulduğu okulun çevresine özel polis ekipleri sevk edildi. Okulda görevli birçok personel ve öğretmenin şehir dışında düzenlenen bir seminere gitmiş olması nedeniyle saldırıyı öğrencilerin gerçekleştirmiş olabileceği düşünüldü. Ancak daha sonra okulun ofis bölümüne girerek çevreye rastgele ateş açan saldırganın 59 yaşındaki subay Yongyut Mongkorkim olduğu ortaya çıktı. Mental sağlık problemleri olduğu öğrenilen saldırganın açtığı ateş sonucu 2 askeri memur hayatını kaybetti, 1 memur da ağır şekilde yaralandı.

Kaçmaya çalıştığı esnada yakalandı

Mongkorkim, saldırı sonrasında dikkat çekmeden olay yerinden kaçmaya çalıştığı esnada okul önünde bekleyen polisler tarafından yakalandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, okuldan yürüyerek çıkan saldırganın silahını saklamaya çalıştığı görüldü. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden askeri memurların ailesine başsağlığı mesajı iletildi. Saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldı.