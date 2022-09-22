Tayland’da illegal yollarla ülkeye sokulduğu tespit edilen 35 lüks araçtan 26’sına el konuldu. Diğer 9 aracın sahiplerine araçları iade etmeleri talimatı verildi.

Tayland’da illegal yollarla ülkeye sokulduğu tespit edilen 35 lüks araçtan 26’sına el konuldu. Diğer 9 aracın sahiplerine araçları iade etmeleri talimatı verildi.

Tayland Özel Soruşturma Dairesi (DSI) ve İngiltere polisinin 2018 yılından bu yana ortak yürüttüğü operasyon çerçevesinde, 2016-2017 yıllarında İngiltere’den kaçak yollarla getirilen ve Tayland’da piyasaya sürülen 35 adet lüks araçtan 26’sına el konuldu.

Tayland Adalet Bakanı Somsak Thepsuthin ve gümrük yetkilileri tarafından yapılan basın açıklamasında, araçların İngiltere merkezli bir kaçakçılık örgütü tarafından önce hava yoluyla Singapur’a, oradan da deniz yoluyla Tayland’a sokulduğu bilgisi verildi. Ayrıca yeri ve sahipleri tespit edilemeyen diğer 9 araç için de yakalama kararı olduğu belirtilirken, araç sahiplerine lüks otomobilleri geri iade etmeleri için çağrıda bulunuldu.

İngiltere’ye iade edilmek üzere el konulan ve her birinin değeri milyonlar eden lüks otomobiller arasında, Lamborghini Huracan EVO Spyder, Ferrari, BMW M4, Mercedes-Benz AMG, Nissan GT-R, Porsche Cayenne, Land Rover Range Rover Sport, Mini Cooper, Ford Mustang, Lexus, Audi Q7, Volkswagen ve Honda Civic-R gibi marka ve modeller bulunuyor.