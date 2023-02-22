Tayland vatandaşı Chaiarkraruch Khemmarat isimli kadın, Akhisar Müftülüğünde düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Müslüman olmak istediğini belirterek Akhisar Müftülüğüne başvuru yapan Tayland uyruklu Chaiarkraruch Khemmarat için "İhtida Merasimi" düzenlendi.

Tayland vatandaşı Chaiarkraruch Khemmarat isimli kadın, Akhisar Müftülüğünde düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Müslüman olmak istediğini belirterek Akhisar Müftülüğüne başvuru yapan Tayland uyruklu Chaiarkraruch Khemmarat için "İhtida Merasimi" düzenlendi.

Khemmarat, Müslüman olmayı gönülden istediğini, yapılacak merasim için heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirdi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde İlçe Uzman Vaizi Abdullah Gölükçü, Khemmarat’a İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verdi.

Uzman Vaiz Gölükçü, "Siz, İslam dinini hak din olarak kabul ettiniz ve müslüman oldunuz. Artık siz de dinimizin bir ferdi ve tüm Müslümanların kardeşisiniz. Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de bildirildiği ve Peygamber Efendimiz (SAV)’in de müjdelediği üzere artık geçmişteki bütün günahlarınız bağışlandı. Bu günden sonra hayatınıza yepyeni bir sayfa açmış oldunuz." dedi.

Duygusal anların yaşandığı merasimde Khemmarat, Kelime-i Şehadet getirerek İslam dinini seçti.

Uzman Vaiz Gölükçü, Khemmarat’a "İhtida Belgesi" ile birlikte Kur’an-ı Kerim’in yanı sıra İslam hakkında çeşitli kitaplar hediye etti.