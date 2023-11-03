Güney Asya ülkesi Tayland’ın ulusal havayolu firması Thai Havayolları, 1 Aralık’ta Türkiye’ye direkt uçuşlara başlayacağını duyurdu.

Tayland’ın en büyük filosuna sahip, ulusal bayrak taşıyıcı havayolu firması Thai Havayolları Türkiye’ye direkt uçuşlara başlayacağını açıkladı. Firma tarafından başkent Bangkok’ta düzenlenen "Türkiye" konseptli etkinlikte, Thai Havayolları Planlama Direktörü Piyasvasti Amaranand ve Türkiye’nin Bangkok Büyükelçisi Serap Ersoy yeni rotanın resmi açılışını gerçekleştirdi. Tayland Turizm Otoriteleri, seyahat acenteleri ve turizm şirketlerinin katılım gösterdiği programda Türkiye tanıtım gösterisi ve kültürel etkinlikler yapıldı.

"Türkiye doğru bir destinasyon"

Thai Havayolları Planlama Müdürü Piyasvasti Amaranand yaptığı açıklamada, Tayland’ın ulusal havayolu firmasının büyüme planları hedefinde Türkiye’nin doğru bir destinasyon olduğuna inandıklarını belirtti. Amaranand, yeni rotanın iki ülke arasında yalnızca yolcu sayısını değil, ayrıca ticaret ve kargo hacmini de arttıracağını söyledi.

Direkt uçuş Aralık’ta başlıyor

1 Haziran itibariyle hizmete girecek yeni rotada ilk etap uçuşlarının Bangkok’tan yerel saat ile 23.45’te başlayarak ertesi gün Türkiye saati ile 06.05’te İstanbul’da sona ermesi planlanıyor. Dönüş uçağının ise İstanbul’dan 16.30’da havalanıp Tayland yerel saati ile 17.35’te Bangkok’a varması planlanıyor. Uçuşlar Bangkok Suvarnabhumi ile İstanbul Havalimanı arasında gerçekleştirilecek.