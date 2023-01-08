Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn’un en büyük kızı ve veliaht prenses Bajrakitiyabha Narendira Debyavati, geçtiğimiz ay geçirdiği kalp krizi nedeniyle 3 haftadır yoğun bakımda tutuluyor.

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn’un en büyük kızı ve veliaht prenses Bajrakitiyabha Narendira Debyavati, geçtiğimiz ay geçirdiği kalp krizi nedeniyle 3 haftadır yoğun bakımda tutuluyor.

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn’un en büyük kızı ve veliaht prenses 44 yaşındaki Bajrakitiyabha Narendira Debyavati, 14 Aralık’ta Nakhon Ratchasima eyaletinde köpeğiyle yaptığı koşu sırasında kalp rahatsızlığı geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. O tarihten bu yana başkent Bangkok’ta tedavisine devam edilen prensesin sağlık durumu hakkında resmi açıklama yapıldı. Tayland Kraliyet Ailesi’nin yaptığı yazılı açıklamada, geçirdiği ani kalp rahatsızlığı sonrası kalbinde mikoplazma enfeksiyonu teşhisi konan Prenses Bajrakitiyabha’nın tedavisine Bangkok Chulalonglorn Memorial Hastanesi’nde devam edildiği bilgisi verildi. Açıklamada antibiyotik tedavisi gördüğü belirtilen prensesin kalp, ciğer ve böbrek fonksiyonlarının makinelere bağlı olarak sürdürüldüğü de belirtildi.

Tayland Kraliyet yasalarına göre Maha Vajiralongkorn’dan sonra tahtı devralacak olan Prenses Bajrakitiyabha’nın ani rahatsızlığı ülkede büyük spekülasyonlara neden oldu. Prensesin hayatını kaybetmesi durumunda kimin veliaht olacağı henüz bilinmiyor.

Öte yandan sosyal medyada Prenses Bajrakitiyabha’nın 14 Aralık’ta kalbinin durduğu ve hayatını kaybetmiş olduğu iddia edilirken, sosyal medya kullanıcıları saray yönetimini prensesin hayatını kaybettiğini açıklamakta geciktiğini belirterek eleştiriyor.