Tomarza-Dadaloğlu Şehit Emin Urhan Ortaokul Müdürü Uğur Yıldırım; tayini çıkmasına rağmen okulun tadilatını yaptırarak yeni eğitim yılına hazırladı.

Tomarza - Dadaloğlu Şehit Emin Urhan Ortaokul Müdürü Uğur Yoldırım’ın tayini Pınarbaşı İlçesi Pazarören Mahallesindeki ortaokula çıktı. Okuldan ayrılmadan önce okulun tüm tadilat ve tamirat işlerini baştan sona yaptıran Yıldırım; okulu yeni eğitim yılına hazır hale getirdi.

Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürüm Mehmet Kurt ise örnek davranışından dolayı Okul Müdürü Uğur Yıldırım’a teşekkür ederek, sonraki hayatında başarılar diledi.