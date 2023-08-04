ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Manisa’ya tayini çıkan Emniyet Müdürü Fahri Aktaş’a veda ziyareti gerçekleştirdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Zonguldak İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş’a veda ziyaretinde bulundu.

Rektör Özölçer’e ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu eşlik etti. Ziyaretten dolayı çok memnun olduğunun dile getiren Aktaş, Rektör Özölçer’e teşekkür etti. Rektör Özölçer ise Aktaş’a yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaret iyi niyet temennileriyle sona erdi.