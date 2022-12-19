GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir’in annesi Fatma Demir, 85 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gören anne Fatma Demir, sabah saatlerinde vefat etti. Fatma Demir için 20 Aralık Salı günü öğlen namazını müteakiben Uzun Mehmet Camii’nde cenaze töreni düzenlenecek. Fatma Demir, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir’in annesi hayatını kaybetti.

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