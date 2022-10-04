Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, 4 Ekim 2022 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesinde çalışan madencileri ziyaret etti.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, 4 Ekim 2022 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesinde çalışan madencileri ziyaret etti.

Sendikalarının taban delege seçimlerinin başladığını belirten Demir, birlik-beraberlik mesajı verdi. Ziyarete GMİS Üzülmez Şube Başkanı Sefer Karakabak ile Şube Yöneticileri de katıldı. Üzülmez Kuyu başında madencilere hitaben konuşan GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, “12’nci Dönem taban delege seçimlerimiz vatanımıza, milletimize, Sendikamıza, TTK’ya ve maden işçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Madenciliğe başladığım günden beri sizlerle birlikte vermiş olduğumuz omuz omuza mücadeleyle önce beni Amelebirliği yönetimine seçtiniz. Daha sonra Sendikamızın Şube Başkanlığından Sendikamızın Genel Eğitim ve Teşkilat Sekreterliği’ne kadar her zaman en üst seviyeye taşıyan sizler oldunuz, sağ olun, var olun. Bugün Karadon-Gelik ve Kandilli’de seçimlerimiz başlıyor. Yarın da Üzülmez olarak bizim seçimimiz var. Tüm arkadaşlarımızı sandığa gelerek oylarını kullanmasını istiyorum. Bunan sonra daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Dargınlıkları, kırgınları, küskünlükleri bırakacağız, birbirimize sarılacağız. Sorunlarınızı, sıkıntılarınızı biliyoruz. İşçi açıklarımızın giderilmesini bir yere kadar getirdik. Önümüzde 30’uncu dönem toplu iş sözleşmesi sürecimiz, taslak çalışmalarımız var. Yeraltında-yerüstünde sıkıntılarımız var. Herkesi mutlu edebilecek bir toplu iş sözleşmesi sürecinde hep beraber, omuz omuza mücadele ederek başarıya ulaşmak istiyoruz. Promosyonlarla ilgili sıkıntılarımızın çözülmesi konusunu, sizlerin desteğiyle belli bir noktaya getirdik. Bu ayın 15’ine kadar kamu kurumlarından teklif alınacak, Kasım ayı içinde de görüşmeler başlayacak. İşe gidecek arkadaşlara kazasız-belasız çalışmalar diliyorum. İşten çıkan arkadaşlara geçmiş olsun diyorum” dedi.

Demir’in konuşması sırasında madenciler, “İşte başkan işte sendika”, “Dik dur eğilme Üzülmez seninle” sloganlarını attı.