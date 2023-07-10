Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın davetlisi olarak 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni yerinde takip etti. Canlı, Yusuf Can Zeybek’in Başpehlivanlığı kazandığı güreşlerde 2024 yılı güreşlerinde Edremit zeytinyağı kullanılması için görüşmeleri başlattı.

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Edirne’nin Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleştirildi. Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı’da ev sahibi Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın konuğu olarak güreşleri canlı olarak takip etti. Ata sporu yağlı güreşlerin olimpiyatı sayılan Tarihi Kırkpınar’da Ağalığı tekrardan Seyfettin Selim kazanırken, Başpehlivanlığı Yusuf Can Zeybek kazandı. Başkan Yardımcısı Canlı, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar organizasyon yetkilileri yaptığı görüşmelerde 2024 yılı güreşlerinde Edremit Zeytinyağı’nın kullanılması için görüşmelere başlandı.

Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı, öncelikle Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’a ev sahipliği için teşekkür etti. 2024 yılında gerçekleştirilecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Edremit Zeytinyağının kullanılabileceğini ifade etti.

Kazdağları’nın oksijeni ile Ege Denizi’nin iyotunun bir araya gelmesi ile Edremit’in dünyanın en kaliteli zeytinyağı üreten bölgelerden olduğunu belirterek, “Dünyanın en kaliteli zeytinyağlarını üretmek kadar tanıtıp pazarlamakta çok önemli. Edremit Belediyesi olarak tarımsal üretime özellikle zeytinyağı üretimi ve tanıtımına ayrı bir önem veriyoruz. 600 yıllık köklü bir geleneğimiz olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Edremit zeytinyağının kullanılması tanıtım açısından çok önemli kazanımlar sağlayacaktır. Edremit Belediyesi olarak 2024 yılında gerçekleştirilecek olan 663. Tarihi Kırıkpınar Yağlı Güreşlerinde pehlivanların kullandığı yağı Kazdağılarından olacak. Bu işbirliğini için Edirne Belediye Başkanımız çok değerli ağabeyim Recep Gürkan ve Kırkpınar yetkililerine olumlu görüşlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Canlı, Başkan Gürkan’ı 26 Temmuz’da yapılacak olan 17. Edremit Şehit Hamdibey Güreşleri’ne davet etti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’da 2024 yılı Kırkpınar organizasyonu için Edremit Belediyesi ile işbirliği içerisinde olmaktan memnuniyet duyacaklarını belirterek Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan’a ve Edremitlilere selamlarını gönderdi.