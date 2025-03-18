Siyah Martı Animasyon Stüdyosu, tarihi dokusu ve etkileyici anlatısıyla dikkat çeken yeni animasyon filmi "TAY: Endülüs" ile sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. 28 Mart’ta vizyona girecek olan yapım, Endülüs’ün altın çağında geçen sürükleyici bir hikayeyi izleyiciyle buluşturuyor.

Efsanevi bir dönemde geçen "TAY: Endülüs" cesur ve meraklı bir tayın, dostlarıyla birlikte yaşadığı büyük bir serüveni konu alıyor. İslam medeniyetinin en parlak zamanlarından birine odaklanan film, bilimin, sanatın ve dostluğun ön planda olduğu bir dünyayı ekrana taşıyor. Kahramanımız, göz kamaştırıcı Endülüs topraklarında, tarihi figürlerle iç içe geçen heyecan dolu bir yolculuğa çıkıyor. Güçlü animasyon teknikleri ve sanatsal detaylar, bu tarihi yapımı farklı bir noktaya taşıyor.

Bir Aile Filmi

Her yaştan izleyiciye hitap eden TAY: Endülüs, tarihi ve eğitici içeriğiyle ailelerin ve çocukların severek izleyeceği bir animasyon olacak. Film, cesaret, dostluk ve bilginin önemi gibi evrensel temaları merkeze alarak izleyicileri hem eğlendiriyor hem de düşünmeye sevk ediyor.

Filmin Yönetmeni Nurullah Yenihan

TAY: Endülüs animasyon filmiyle ilgili açıklama yapan yönetmen Nurullah Yenihan, "Filmimiz yalnızca tarihi bir anlatı değil, aynı zamanda bilginin, cesaretin ve dostluğun öne çıktığı bir serüvendir. Filmin ana karakteri Lubna, Endülüs’ün bilim ve eğitimle şekillenen dünyasında kendine bir yer edinmeye çalışan zeki ve cesur bir genç kızdır. Lubna, yalnızca bir öğrencinin değil, aynı zamanda kadim bilginin, adaletin ve öğrenme aşkının temsilcisidir. Endülüs, 10. yüzyılda dünyanın en büyük bilgi merkezlerinden biri olarak kabul ediliyordu. İslam dünyasının bilim, sanat ve felsefede en parlak dönemlerinden birini yaşadığı bu coğrafyada, Lubna da kendi geleceğini şekillendirmek için mücadele eden bir karakter olarak öne çıkıyor. Onun macerası, Endülüs’ün bilime verdiği önemi ve eğitimde fırsat eşitliğini vurgularken, bir bireyin azimle neler başarabileceğini gösteriyor. Bugünün İspanya’sında geçen filmin, çocuklar kadar ailelerin de dikkatini çekeceğini düşünüyorum" dedi.