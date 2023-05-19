Tavuk Dünyası, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı “Askıda Ne Var” iş birliğiyle 1919 menüyü gençler için askıya bırakarak kutluyor.

Bir yılı aşkın süredir “Askıda Ne Var?” iş birliğiyle üniversite öğrencilerini desteklemeye devam eden Tavuk Dünyası, gençliğe armağan edilen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda askıya 1919 menü bırakıyor. Üniversite öğrencilerine yemek, kıyafet, tiyatro ve konser bileti, kitap, yurtdışı staj gibi desteklerin sunulmasını sağlayan sosyal girişim “Askıda Ne Var” ile sürdürülebilir bir iş birliği kuran marka, gençlere desteğini devam ettiriyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler Tavuk Dünyası ve “Askıda Ne Var” sosyal medya hesaplarından başvurularını yapabilecek.

Kampüste Ne Var’ı da destekliyor

Marka gençlere desteğini “Askıda Ne Var” girişiminin diğer bir projesi olan ‘Kampüste Ne Var’da da sürdürüyor. Üniversite öğrencilerinin, içerik oluşturarak üreticiliklerini geliştireceği platformda Girişimcilik kategorisini sahiplenen marka, farklı başlıklar altında içerik yarışmaları düzenleyerek gençlerin hem girişimcilik hakkında konuşmalarını ve bu yönlerini geliştirmelerini hem de hediye menüler vererek iyi yemeğe ulaşmalarını sağlıyor.