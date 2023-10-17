Yeme-içme sektörünün öncü markalarından Tavuk Dünyası’nın Türk sporuna destek çalışmaları sürüyor. Tavuk Dünyası, 2023-2024 sezonunda Hatay Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı’nın yanında olabilmek adına ’Destek Sponsoru’ oldu.

Türkiye’de ve globalde yatırımlarını hız kesmeden sürdüren, yeme-içme sektörünün öncü markalarından Tavuk Dünyası, Türk sporuna destek vermek için yeni bir adım daha attı. Geçtiğimiz ay Türkiye Basketbol Federasyonu ile yaptığı anlaşma uyarınca, iki yıl süreyle Basketbol Milli Takımlar Resmi Beslenme sponsoru olan Tavuk Dünyası, şimdi de Hatay Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı’nın ’Destek Sponsorluğu’nu üstlendi.

Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu, sponsorluk anlaşmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkemizde ‘fast casual’ restoran deneyiminin en güçlü temsilcileri arasında yer alan bir marka olarak, yola çıktığımız günden bu yana misafirlerimize kaliteli, lezzetli ve ulaşılabilir fiyatlardaki lezzetlerimizi, kendilerini iyi hissedebilecekleri mekanlarda sunma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Markamızın, sunduğumuz protein ve karbonhidrat açısından dengeli menülerimiz sayesinde sporla ilgilenen tüketicilerle güçlü bir bağı var” dedi.

Türk sporunun dünyada hak ettiği noktalara gelmesi adına ‘İyi Takım İyi Yemek’ söylemiyle çıktıkları yolda ilk olarak Basketbol Milli Takımları’na resmi beslenme sponsoru olduklarının altını çizen Mumcu, "6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgeye yaptığımız yardımların kapsamına Türk sporuna ve kadın sporcularımıza destek başlığını da ekledik. Bu noktada Hatay Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız anlaşmayla bu sezon Kadın Basketbol takımının destek sponsorluğunu üstlendik. Depremden yoğun bir şekilde etkilenen ilimiz Hatay’daki kadın sporcularımıza destek olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de Türk sporunun gelişmesi ve kadın sporcuların desteklenmesi adına sorumluluk almaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Metin Açık ise konuşmasında, "6 Şubat’ta yaşadığımız asrın felaketinden sonra Hatay’da yaşayan insanlara umut olmak adına kadın basketbol takımımızı tekrar kaldığımız yerden Kadınlar Süper Ligi’nden devam ettirdiğimiz için mutluyuz. Buradaki insanlara sosyal ve kültürel anlamda aktivite olması açısından bir nebze de olsa acılarını unutturmak istiyoruz. 2010 yılında kurulan Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübümüz iki defa Cumhurbaşkanlığı Kupası, Avrupa Kupası’nda yarı final, Lig’de final oynama başarısı gösterdi. Bugün tekrar eski başarılarımıza kavuşmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Tavuk Dünyası bizlere tam bu noktada Destek Sponsoru oldu. Bu zor günlerde yanımızda olmanız, destek olmanız çok değerli, bu nedenle Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu’ya ayrıca teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.