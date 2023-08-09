İstanbul’dan tavsiye üzere Karabük’teki Özel Medikar Hastanesine gelen kalp hastası Hamiyet Bardak, gerçekleştirilen başarılı operasyonla yeniden sağlığına kavuştu.

İstanbul’da 2017 yılında kalp kapağı ameliyatı olan Hamiyet Bardak, bir süre sonra hareket etmekte zorlanmaya başlayınca hastaneye başvurdu. Yapılan kontrollerde Bardak’ın iki karıncık arasında delik tespit edildi. Üçüncü kez ameliyat olmasına karar verilen Bardak’a Karabük’teki Özel Medikar Hastanesinde görev yapan Prof. Dr. Caner Arslan tavsiye edildi.

Burada yapılan amliyatla Aort kapak ile birlikte hastanın çıkan aort damarı değiştirilirken iki karıncık arasında deliğinde kapatılması sağlandı.

Bardak, başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Ameliyat sonrası konuşan Hamiyet Bardak, “3. kez kalp kapak ameliyatı kararı verildikten sonra açıkçası çok tedirgin olduk ancak Caner hoca ile görüştükten sonra kendisine çok güvendik ve ikna olduk. Ameliyat olmak için Özel Medikar Hastanesine gitmeye karar verdik. Başta Caner Hoca ve ekibi olmak üzere emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ederiz” dedi.

Prof.Dr. Caner Arslan da “Hastamızı sağlıklı bir şekilde göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz , tecrübeli Kalp ve Damar Cerrahi ekibimiz ve hastanemizin eksiksiz geniş imkânları sayesinde birçok kapsamlı Kalp Ameliyatlarını başarı ile gerçekleştirerek hastalarımızın sağlıklarına kavuşmalarına yardımcı olmaktan mutlu oluyoruz ” ifadelerine yer verdi.