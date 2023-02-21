Kütahya’nın Tavşanlı Belediyesi’nin kardeş şehri olan Bosna Hersek Doğu Doboj’dan 10 ilin vurduğu depremin yaralarının sarımında kullanılmak üzere AFAD’a 103 bin 100 TL yardım gönderildi.

Kütahya’nın Tavşanlı Belediyesi’nin kardeş şehri olan Bosna Hersek Doğu Doboj’dan 10 ilin vurduğu depremin yaralarının sarımında kullanılmak üzere AFAD’a 103 bin 100 TL yardım gönderildi.

Belediye Başkanı Mustafa Güler ile iletişime geçen Bosna-Hersek Doboj İstok Belediye Başkan Yardımcısı Damir Sasiç öncelikle deprem dolayısıyla başsağlığı diledi.

Damir Sasiç, Başkan Güler’e gönderdiği mesajında, “Sayın kardeşim Mustafa Bey. Belediye Başkanımız Kemal Bratic’in size selamlarını iletiyorum, size ve milletinize çok geçmiş olsun. Hem milletinize hem de devletinize Allah’tan yardım için dua ediyoruz. Bizim Belediye Saraybosna’daki Türkiye Elçiliğinin verdiği talimatlara göre AFAD’a 10.000 KM bağış yaptı, devamı olarak Emmaus ile beraber gerekli ve ihtiyaç olan eşyalar için yardım toplamaya devam ediyor. Size ve belediyenizdekilere mahsiz selamlar iletiyorum” ifadelerini kullandı.