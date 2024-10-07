Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden yetişen karateci kızlar, İtalya’nın Venedik şehrinde düzenlenecek olan 13. Dünya Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası için Türk Karate Milli Takımı ile yola çıkacak.

Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü’nün ve Mustafa Oğulcan Alımcı’nın sporcuları Elizan Sağlam, Beril Nil Yüksek, Nimet Berra Karakuzu ve Asiye Irmak Atılgan, 9-13 Ekim 2024 tarihleri arasında İtalya’nın Venedik şehrinde 113 ülkeden 1995 sporcunun katılımıyla düzenlenecek olan 13. Dünya Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası için Türk Karate Milli Takımı ile yola çıkacak.

Bugün İstanbul Havalimanı’ndan, Venedik’e gidecek milli sporcuların yaklaşık iki aydır Kocaeli Olimpik Hazırlık Merkezi’nde kampta çalışmalarını sürdürdü.

Sporcuları, bu büyük turnuva öncesi antrenörleri Mustafa Oğulcan Alımcı ziyaret ederek başarılar diledi. Sporcular, “Bizler, antrenörümüzü, Tavşanlı’yı ve ülkemizi temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Dünya şampiyonasında başarılı olmak için var gücümüzle yarışacağız. Bize destek olan başta antrenörümüz Mustafa Oğulcan Alımcı olmak üzere, yardımcı antrenörlerimize, ailelerimize, okul yöneticilerimize, öğretmenlerimiz ile birlikte her zaman bizleri destekleyen Tavşanlı Belediye Başkanımız Sayın Ali Kemal Derin’e teşekkür ederiz” açıklamasında bulundular.

Tavşanlılı sporcular, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında kendi kategorilerinde Türkiye şampiyonu ve milli sporcu olarak önemli başarılara imza attılar.

Okulun spor atölyesinden dünya arenasına

Dünya şampiyonu ve milli sporcu aynı zamanda Beden Eğitimi ve Spor öğretmeni Mustafa Oğulcan Alımcı, “Yedinci yılımıza girerken milli temsil sayımız 60’ın üzerine çıktı. Milli sporcu sayımız 20’ye yükselirken katıldığımız her ulusal müsabakada yüzlerce kulüp arasında ilk üç sırada Tavşanlı’yı görüyoruz. Bu bizim için büyük bir gururdur. Bu başarı, ilçemizin en köklü okulu olan İstiklal Ortaokulu’nda kurduğumuz spor atölyesinde 100 m2 alanda antrenman yaparak geldi. Burada yüzlerce çocuğumuz Karate-DO eğitimi alırken, ülkemizi dünya çapında temsil edecek düzeyde sporcular yetiştiriyorum. Sadece sporcu değil, şuan kulübümüzden 3 antrenörümüz ulusal ve uluslararası düzeyde belge aldılar. 10’a yakın hakem yetişti. Umarız gelecek zamanda, Tavşanlı’da çok daha fazla çocuğumuzun uluslararası düzeyde spor eğitimi alabilmesi için bizlere çok daha iyi tesisler sunulur. Biz şehrimiz ve ülkemiz için her zaman çalışacağız ve başaracağız” ifadelerini kullandı.