Program sonunda Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümü öğrencileri, etkinlikte yer alan sanatçılara ait kara kalem portrelerinin yer aldığı çalışmalarını usta sanatçılara takdim etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da programa katılarak usta sanatçılara sahnede eşlik etti.

Ses Sanatçısı Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı, Tunahan Saruhan ile "Bir demet yasemen" sözleriyle başlayan Zeki Müren’in Nihavend eserini seslendirdi.

Merinos AKKM Orhangazi Salonu’nda düzenlen etkinlikte Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Kızılçukur köyünden yöre sanatçısı Neşat Saruhan ve Bursa Kütahyalılar Derneği Kadın Kolları Başkanı Ayşe Saruhan’ın oğlu, sanatçı Ali Saruhan’ın yeğeni Tunahan Saruhan yer aldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.