Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir grup esnaf, halka aşure dağıttı. Tavşanlı İlçesi Domaniç Caddesi esnaflarının malzemelerini ortaklaşa temin ettikleri aşureden vatandaşlara ikram edildi.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir grup esnaf, halka aşure dağıttı. Tavşanlı İlçesi Domaniç Caddesi esnaflarının malzemelerini ortaklaşa temin ettikleri aşureden vatandaşlara ikram edildi.

Domaniç Caddesi’nde işyerleri geleneksel haline getirdiği aşure ikramı ilgi gördü. Esnaflar, caddeye koydukları kazandan kepçelerle vatandaşlara aşure dağıttı. Esnaflardan Ahmet Akın, her yıl muharrem ayında aşure dağıttıklarını belirterek, "Durak Mahallesi Domaniç Caddesi esnafı olarak dayanışma içinde olduğumuzu gösterirken, vatandaşlarımıza da aşure ikram ederek yıllardır devam eden geleneğimizi sürdürüyoruz. Aşure tatlısı, kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi yansıttığı gibi, birlikteliğimizi de pekiştiriyor " dedi.

Esnaflar, hazırladıkları aşureden yoldan geçen araçlardaki vatandaşlara da ikram etti.