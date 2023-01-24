Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden Suriye’ye 3 tır dolusu yardım gönderildi.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden Suriye’ye 3 tır dolusu yardım gönderildi.

Tavşanlı Belediyesi ile ilçedeki bir derneğin işbirliğiyle ve Tavşanlı halkının da desteğiyle Suriyeli mazlumlara yardım eli uzatıldı.

Bu çerçevede hayırseverlerden toplanan kömür ve gıda ürünlerinin bulunduğu 3 yardım tırı dualarla Suriyeli mazlumlara gönderildi.

Cumhuriyet Meydanı’na konuşlanan yardım tırları; Kaymakam Hayrettin Baskın, Belediye Başkanı Mustafa Güler, Müftü Mevlüt Hakan Asan, Başkan Yardımcıları Naci Erarslan, Mehmet Ali Akar ve Furkan Dinçer ile Dernek yöneticileri tarafından uğurlandı.

Belediye Başkanı Mustafa Güler, düzenledikleri kampanyaya destek olan tüm yardım severlere teşekkür etti.