Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden 26 ton kuru bakliyat dualarla depremden etkilenen Kahramanmaraş’a gönderildi.

Tavşanlı Müftülüğü ve TDV tarafından 11 İlimizi etkileyen deprem dolayısı ile toplanan yardımlar dualarla Kahramanmaraş’a yola çıktı.

Kahramanmaraş’ta depremden etkilenen depremzedelerin bulunduğu konteynır ve çadır kentlerde yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Tavşanlı Müftülüğü ve TDV tarafından konteynır kentlerde sıcak yemeklerde kullanılması amacıyla 26 ton kurun bakliyat toplanarak yüklenen tır saat kulesi önünden Müftü Mevlüt Hakan Asan, din görevlileri, hafızlık öğrencileri ve vatandaşlar tarafından dua ile uğurlandı.