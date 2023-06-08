Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinden "Uyku arkadaşım" projesi ile başlatılan çalışmalar Hatay’daki çocuklara ulaştırıldı.

Tavşanlı Belediyesi, Gençlik Merkezi ve Mülayim Dede Uygulama Okulu işbirliğiyle; Kahramanmaraş merkezli depremlerin neden olduğu travmanın ortadan kaldırılması için afetzede çocuklar için “Uyku arkadaşı projesi” hayata geçirildi.

Bu çerçevede Hatay’daki depremzede çocuklar için temin edilen oyuncaklar, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Akar ve Furkan Dinçer nezaretinde yola çıktı.

2 araç ile Hatay’a giden heyet ayrıca çocuklara ikram etmek üzere leblebi de götürdü.