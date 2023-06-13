Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Köprücük köyünde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, köyde fırın evi olarak adlandırılan ve ekmek yapılan bölümde çıkan yangın çevre evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangına Tavşanlı Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede ulaşarak müdahale etti. Ayrıca Orman İşletme Müdürlüğü ile Tunçbilek Belediyesi İtfaiye ekipleri de takviye olarak geldi.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmayla yangın çevre evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında fırın evi kullanılamaz hale geldi.

Belediye Başkanı Mustafa Güler, “Yangın, fırın evi olarak bilinen ve vatandaşlarımızın ekmek yaptığı alanda meydana gelmiştir. Ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle olay yerine çok yakın bulunan evlere sıçramadan söndürüldü. Köprücek Köyü sakinlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, ekiplerimize gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.