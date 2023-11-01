Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde İHH Tavşanlı Temsilciği öncülüğünde Tavşanlı Kardeşlik ve Yardım Platformu destekleriyle işgal ve soykırım altında Filistin programı düzenlendi.

İHH Tavşanlı Temsilciliği yönetim kurulu üyesi İlkay Karadaş’ın ’hoş geldiniz’ konuşmasıyla başlayan program, Şura Mescidi İmam Hatibi İbrahim Dündar’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti, Tavşanlı İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan’ın duası ile devam etti.

Daha sonra düzenlenen panelde ise İHH Kütahya Şubesi Başkanı Mustafa Yenipazar, Filistinli Eczacı Muhammed Afifi, El Halil şehrinden işgali ve soykırımı yaşayarak bizzat şahit olmuş Dumlupınar Üniversitesi Sosyoloji öğrencisi Ansar Şarabati panelist olarak yer aldı.Katılımcıların sorularına da cevap veren panelistler Filistin işgaline dair yanlış bilinenleri anlattılar.

Tavşanlılı gençlerden oluşan Grup Efdal’in ezgileri, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattılar. İHH Tavşanlı Temsilcisi Şerafettin İleri Filistin başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında süren zulümlerin son bulması duasıyla mücadelenin süreceğini ifade etti.

Program sonunda emekli Tavşanlılı müftü Ahmet Yaşar Çakmak kaleme almış olduğu "Zembil 2" adlı kitabını hediye etti.