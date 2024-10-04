Tavşanlı ilçesi Orman İşletmesine bağlı 4 ayrı bölgede peş peşe çıkan yıldırım kaynaklı orman yangınları, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürülürken yangınlardan 1,35 hektar orman alanı zarar gördü.

Elazığ’da Şehit İbrahim Karataş-11 operasyonu Elazığ’da Şehit İbrahim Karataş-11 operasyonu

İlk yangın Şapcı köyünde, ikinci yangın Çukurköy’de, üçüncü yangın Şahmelek köyünde, dördüncü yangın ise Derbent Kurudere mevkisinde çıktı. Yangınlara 10-15 dakika içerisinde ilk müdahaleyi yapan ekipler yangınları büyümeden söndürdü. Yangınlara 11 arazöz, 3 su ikmal, 4 ilk müdahale aracı, 8 hizmet aracı ve 52 personel ile müdahale edildi. Yangınların yıldırım kaynaklı çıktığı tespit edildi.

Kaynak: iha